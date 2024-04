Caminhada de reabilitação respiratória junta mais de 100 pessoas em Abrantes

Primeira edição da iniciativa juntou cerca de 130 participantes no Parque São Lourenço, em Abrantes. Caminhada foi realizada pela Unidade Local de Saúde do Médio Tejo e pelo Serviço de Medicina Intensiva do Hospital de Abrantes-

Cerca de 130 pessoas estiveram presentes na manhã de domingo, dia 21 de Abril, no Parque São Lourenço, em Abrantes, para a primeira caminhada de reabilitação respiratória. A iniciativa é organizada pela Unidade Local de Saúde do Médio Tejo e pelo Serviço de Medicina Intensiva com o objectivo de alertar a população para os cuidados fundamentais para uma boa saúde respiratória e os processos de reabilitação. A caminhada foi organizada no âmbito do Dia Nacional da Reabilitação Respiratória que se assinala a 21 de Abril.

O percurso decorreu ao longo do parque e foi dividido em duas voltas, sendo opcional fazer um passeio de 1,5 quilómetros ou completar o percurso duas vezes. A actividade começou pelas 9h30, com testemunhos de doentes respiratórios e com exercícios de respiração, seguindo-se o passeio que terminou no ponto de partida. Os participantes tiveram de oferta uma t-shirt alusiva ao dia e uma peça de fruta.