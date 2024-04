Campeonato Mundial de Sidecarcross em Alqueidão foi um sucesso

Evento que juntou milhares de pessoas em Alqueidão, no concelho de Torres Novas, terminou no domingo, 21 de Abril.

O Campeonato Mundial de Sidecarcross decorreu em Alqueidão, concelho de Torres Novas, no passado fim-de-semana. A prova organizada pela Sociedade Recreativa Alqueidoense, com o apoio da Junta de Pedrogão, contou com os apoios da Federação Internacional de Motociclismo (FIM) e da Federação Nacional de Motociclismo (FMP).

Aqui ficam algumas imagens de um evento que levou milhares de pessoas à aldeia.