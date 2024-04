Tribunal da Relação de Évora comemora 50 anos do 25 de Abril

Realizou-se na tarde desta terça-feira, 23 de Abril, no Tribunal da Relação de Évora o colóquio comemorativo dos 50 anos do 25 de Abril.

A sessão de abertura incluiu um momento musical pelo Grupo Coral Cantares de Évora, as intervenções da juíza presidente do tribunal, Albertina Pedroso, do presidente da câmara, Carlos Pinto de Sá e da reitora da Universidade de Évora, Hermínia Vilar.

O evento iniciou-se com a apresentação do vídeo “Justiça antes e depois do 25 de Abril”, pela procuradora Aurora Rodrigues e o juiz Bruno Guimarães. Seguindo-se as intervenções do advogado José António Barreiros sobre a justiça na revolução e do professor da Universidade de Évora, Silvério da Rocha Cunha, com o tema “Direitos Humanos: da censura à fake news”.

O primeiro painel encerrou com um debate moderado pela juíza desembargadora, Anabela Luna de Carvalho.

Na segunda parte, a partir das 16h00, houve a apresentação da exposição “Resgatar do Silêncio”, da Secretaria Geral do Ministério da Justiça. Depois a juíza desembargadora do tribunal da relação, Emília Costa, falou sobre “Direitos Civis: uma perspectiva de género”, seguindo-se a intervenção do professor Nuno de Salter Cid sobre “Direito da família e realidade social, antes e depois”. Antes do debate moderado pelo procurador regional de Évora, Paulo Morgado Carvalho, o advogado João Oliveira falou do tema: “Que direitos na Constituição para os segundos 50 anos do Portugal de Abril?”.