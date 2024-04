25 de Abril recriado pelos alunos da Reynaldo dos Santos

A comunidade educativa do Agrupamento de Escolas Professor Reynaldo dos Santos, em Vila Franca de Xira, assinalou os 50 anos do 25 de Abril de 1974 de forma especial.

Esta quarta-feira, 24 de Abril, os alunos recriaram os momentos chave da Revolução dos Cravos. Emissão radiofónica especial, alunos trajados a rigor, exposição de trabalhos e recriação do cerco ao Quartel do Carmo foram algumas das iniciativas.

