Cartaxo homenageou ex-autarcas nas comemorações do 25 de Abril

A sessão solene do 50º aniversário do 25 de Abril de 1974 no Cartaxo deu a palavra aos representantes de todas as forças políticas e homenageou os presidentes de câmara dos últimos 50 anos. O actual presidente de câmara, João Heitor, deu conta da actividade do município no último ano e dos projectos que estão para nascer no concelho, aproveitando o momento do seu discurso para entregar as chaves da nova ambulância de socorro ao comandante dos Bombeiros do Cartaxo, Victor Rodrigues. O Grupo Coral Cant’Arte, da Casa do Povo de Pontével, engradeceu a sessão com canções alusivas a Abril.