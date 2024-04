Coluna de Salgueiro Maia voltou a sair de Santarém 50 anos depois

Santarém assistiu na noite de 24 de Abril a uma recriação da saída da coluna militar da Escola Prática de Cavalaria, chefiada por Salgueiro Maia, que foi peça fundamental no derrube da ditadura, há 50 anos. A reconstituição contou com a participação de militares que, há meio século, participaram nas operações, tendo a coluna de veículos antigos percorrido algumas artérias da cidade perante os aplausos da multidão.

Uma homenagem a todos os militares aderentes ao Movimento das Forças Armadas, promovida pela Associação Portuguesa de Veículos Militares Antigos com o apoio da Comissão Comemorativa 50 anos 25 de Abril, do Exército e do Município de Santarém.

Momentos antes, no antigo quartel, assistiu-se ao espectáculo “Esta é a madrugada que eu esperava”, evocativo da noite de 24 e madrugada do 25 de Abril na EPC, com encenação de Rita Lello e texto do coronel Correia Bernardo - um dos capitães envolvidos no Movimento das Forças Armadas.