Coruche inaugura Parque Urbano do Planalto e Núcleo Escolar do Biscainho

O Parque Urbano do Planalto e o Núcleo Escolar do Biscainho, município de Coruche, foram inaugurados esta quinta-feira, 25 de Abril.

Os residentes da urbanização casas do Planalto contam agora com um novo jardim, área de lazer e parque infantil.

A freguesia do Biscainho tem agora um núcleo escolar com salas remodeladas e novos equipamentos, para as crianças da pré-escola e ensino básico.

Autarcas locais e população fizeram questão de acompanhar os momentos que assinalaram a entrada em funcionamento dos novos espaços.

*Reportagem para conferir na próxima edição impressa de O MIRANTE