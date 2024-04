Santarém assinala o 25 de Abril exaltando os valores da liberdade e da democracia

As celebrações do 25 de Abril em Santarém exaltaram valores como os da liberdade e da democracia mas chamaram também a atenção para o crescimento dos populismos e autoritarismos. Na série de discursos ficou uma ideia clara: é imperioso continuar a valorizar e consolidar o legado que os militares de Abril construíram há meio século.



Durante a sessão solene comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril, o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, destacou a forte adesão da população às actividades que têm sido organizadas para evocar a efeméride. Após os discursos, foram colocadas flores junto à estátua de Salgueiro Maia, onde participou a viúva do capitão de Abril, Natércia Maia.



A sessão solene contou com a presença de muitos autarcas e antigos companheiros de armas de Salgueiro Maia e foi acompanhada por muito público. As três bandas filarmónicas do concelho interpretaram uma versão conjunta do Grândola Vila Morena, com que se concluiu a cerimónia.