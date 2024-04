Autarcas de Almeirim dos últimos 50 anos homenageados pela câmara

Todos os presidentes das juntas do concelho de Almeirim, da assembleia municipal e da câmara desde o 25 de Abril foram agraciados pelo município com a medalha de mérito na assembleia municipal comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril, esta quinta-feira à noite no Cine-teatro de Almeirim. Alguns do autarcas foram homenageados a título póstumo e a distinção entregue a familiares, como foi o caso dos dois presidentes da câmara Alfredo Calado e José Sousa Gomes. O actual presidente, Pedro Ribeiro, não recebeu a medalha.

O presidente da câmara enalteceu o trabalho dos seus antecessores, agradecendo o que fizeram pelo concelho e destacou as implicações de se ser autarca.