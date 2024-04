Santarém homenageou militares de Abril e primeiros autarcas do pós-revolução

A Câmara de Santarém prestou homenagem a uma série de personalidades no âmbito das comemorações do cinquentenário do 25 de Abril. Na tarde de sábado, 27 de Abril, receberam a Medalha de Ouro do Município, Carlos Maia de Loureiro, em nome dos militares da coluna da Escola Prática de Cavalaria comandada por Salgueiro Maia; os coronéis Joaquim Correia Bernardo e António Garcia Correia, capitães de Abril envolvidos nas operações; e João Luís Madeira Lopes, presidente da Comemorações Populares do 25 de Abril – Associação Cultural.

Com a Medalha de Mérito do Município de Santarém foram homenageados os elementos da comissão administrativa que geriu a Câmara de Santarém no pós-revolução. Foram agraciados Manuel Melancia, Raúl Violante e Grimoaldo Duarte. A título póstumo foram distinguidos Egídio Veloso, Francisco Robalo, Henrique Ferreira e Luís Ferreira. O município já homenageara há anos o presidente da comissão administrativa, Francisco Viegas.