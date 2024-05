Associação de Municípios do Vinho passou a ter sede em Santarém

A Associação de Municípios Portugueses do Vinho passou a ter a sua sede nacional na Casa do Campino, em Santarém, num espaço cedido pela Câmara de Santarém. A inauguração das novas instalações decorreu no dia 30 de Abril, tendo o presidente do município de Santarém, Ricardo Gonçalves, agradecido à associação por ter escolhido a cidade para localizar a sua sede. Anteriormente, a sede estava instalada no Mercado Municipal do Cartaxo.



O secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, deixou algumas palavras sobre o papel relevante daqueles que trabalham o vinho e a paisagem. O presidente da associação, Luís Encarnação, afirmou que a associação quer dar o seu contributo para que o enoturismo continue a crescer. Já o secretário de Estado da Agricultura, João Moura, elogiou o trabalho dos autarcas, caracterizando-os como os motores do país.