O superior interesse da criança em debate no Agrupamento de Escolas de Benavente

O Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) do Agrupamento de Escolas de Benavente proporcionou na tarde de terça-feira, 30 de Abril, o debate "Casa da mãe, casa do pai: parentalidade após a separação” junto de alunos, pais, professores, educadores e técnicos da educação. O painel foi composto por Ana Perdigão, coordenadora do serviço jurídico do Instituto de Apoio à Criança (IAC), Sandra Pedrosa, da equipa de serviço local de Benavente do Centro Distrital de Segurança Social de Santarém e Ana Azinhaga, da CPCJ de Benavente.

A sessão iniciou com um momento musical de Carolina Moura e as suas duas alunas e declamação de poemas do livro “Os Direitos da Criança”, de Matilde Rosa Araújo, por alunos do 10ºA e do clube de leitura do agrupamento. Xinyan, aluna do 12º ano, esteve durante toda a conversa a elaborar ilustrações alusivas ao Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância (Abril), que tem o laço azul como símbolo. A vereadora da Câmara de Benavente com os pelouros da educação e acção social, Catarina Vale, marcou presença no encontro.

Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE.