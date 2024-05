Santarém apresenta investimentos no Salão Imobiliário de Lisboa

O município de Santarém está novamente representado no Salão Imobiliário de Lisboa. O stand da autarquia foi palco na tarde de 2 de Maio da apresentação de diversos projectos privados, como o Hospital da Luz Ribatejo, já em construção, e ainda as plataformas logísticas que vão nascer na zona do Gualdim, nos arredores da cidade, e na freguesia de Almoster, perto do nó da A1 no Cartaxo.

Foi ainda apresentada a proposta final da Faculdade de Arquitectura de Lisboa para regeneração do Campo Infante da Câmara, no centro de Santarém, um objectivo do município falado há mais de duas décadas. Estiveram em representação do município o presidente Ricardo Gonçalves, o vice-presidente João Leite e a vereadora Beatriz Martins. Marcaram também presença o administrador do Grupo Luz Saúde, Pedro Patrício, o promotor do projecto do aeroporto em Santarém, Carlos Brazão, e o arquitecto Luís Farinha, entre outras personalidades.