Evento com empresas no âmbito do HubsLisbon Azambuja

O Município de Azambuja promoveu esta sexta-feira, 10 de Maio, no âmbito do HubsLisbon Azambuja, um evento empresarial que contou com a intervenção do presidente do Instituto Politécnico de Santarém, João Moutão, e com um Showcase das empresas do HubsLisbon Azambuja, bem como um Networking com Empresas da Distribuição e Logística. O HubsLisbon Azambuja é um polo de conhecimento com foco no desenvolvimento económico, tecnológico e social.