Feira de Magos em Salvaterra até ao próximo domingo

A Feira de Magos, em Salvaterra de Magos, foi inaugurada na tarde de quinta-feira, 9 de Maio, e decorre até domingo, 12 de Maio, com concertos, exposições, actividades taurinas e equestres, diversões, artesãos, produtores locais e regionais e gastronomia. Mariza Liz, Soraia Ramos, D.A.M.A e Nininho Vaz Maia são os destaques do cartaz musical do evento, que tem entrada gratuita.