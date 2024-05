Fogos Reais em Santa Margarida no maior exercício do Exército português

A Brigada Mecanizada, em Santa Margarida, concelho de Constância, realizou uma sessão de fogos reais com os sistemas de armas nacionais e internacionais, que participam no ORION24, o maior exercício do Exército português.

A acção decorreu na quarta-feira, dia 8, e o exercício visa promover o reforço da integração de capacidades multinacionais, bem como a prontidão e a interoperabilidade, num conflito de alta intensidade, contando com a participação de cerca de 1400 militares, incluindo Forças do Exército (Continente e Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira), da Força Aérea e, ainda, de países aliados, nomeadamente Eslováquia, Espanha e Roménia.

Baseado num cenário NATO, o Exercício ORION24 procura testar a integração das forças do Exército nos mecanismos de Defesa Coletiva da Aliança, no restabelecimento da soberania e da integridade territorial dos seus membros.