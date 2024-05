Peregrinos a caminho de Fátima pelas estradas da região

Milhares de peregrinos estão a atravessar as estradas da região em direcção ao santuário de Fátima. O MIRANTE encontrou um numeroso grupo de pessoas de Alverca e do Forte da Casa, no concelho de Vila Franca de Xira. As fotos foram tiradas esta sexta-feira, 10 de Maio, na zona de Azambuja, com muitos quilómetros ainda para percorrerem.