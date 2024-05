Academia Dance4you promoveu evento de dança

A Academia Dance4you promoveu um evento de dança no âmbito do Dia Mundial da Dança, na Sociedade Filarmónica e Recreativa Alverquense, em Alverca. A iniciativa contou com a participação de alunos da Academia Dance4you em várias modalidades e dois grupos convidados: Grupo Alma Contemporânea do Ateneu Artístico Vilafranquense e dos grupos de ballet e contemporâneo do ADC do Carregado.