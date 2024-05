Médicos internistas e recém-especialistas num evento de integração em Alpiarça

Os médicos internistas, que vão iniciar a especialização nos centros de saúde e hospitais do distrito de Santarém e Vila Franca de Xira, bem como os que acabaram a especialização e vão começar a trabalhar nas unidades abrangidas pela sub-região do Ribatejo da Ordem dos Médicos, juntaram-se na Casa Museu dos Patudos, em Alpiarça, para um evento de recepção. Na iniciativa, nesta terça-feira à tarde, 14 de Maio, que visa também cativar os médicos a fixarem-se nestas zonas, participou o bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, que é médico dos quadros do Centro Hospitalar do Médio Tejo. O momento, que incluiu uma vista à casa de José Relvas, foi organizado pela sub-região do Ribatejo da Ordem dos Médicos, dirigida pelo médico do Hospital de Santarém, João Costa Lopes, não se fazia desde a pandemia.