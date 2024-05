Delegação de Angola visita Escola Profissional do Vale do Tejo

A Escola Profissional do Vale do Tejo (EPVT) recebeu esta sexta-feira, 17 de Maio, uma delegação de dirigentes e quadros de organismos públicos de Angola, no âmbito do projecto RETFOP - Revitalização do Ensino Técnico e da Formação Profissional de Angola, financiado pela União Europeia e gerido por Camões e Expertise France. O projecto visa “contribuir para a redução do desemprego, especialmente entre os jovens angolanos, através da disponibilização de capital humano mais capacitado e com maior empregabilidade, facilitando assim a transição dos diplomas do ensino técnico e da formação profissional para o mercado de trabalho”, refere a escola.

Na delegação estavam representantes de instituições como: INQ – Instituto Nacional de Qualificações, INEFOP – Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional, INFQE – Instituto Nacional de Formação de Quadros da Educação e o INADE – Instituto Nacional de Avaliação e Desenvolvimento da Educação. Os elementos ficaram a conhecer o trabalho desenvolvido pela EPVT, que desempenhou um papel activo neste projeto, em colaboração com a Associação Nacional de Escolas Profissionais (ANESPO), sobretudo no desenho das qualificações profissionais que integram o Catálogo Nacional de Qualificações de Angola nas áreas da Restauração e Turismo.

Durante cerca de um ano, formadores e peritos da EPVT estiveram empenhados na elaboração dos respetivos referenciais, tanto em Portugal como em Angola. Os participantes tiveram a oportunidade de assistir a demonstrações práticas dos instrumentos de aprendizagem desenvolvidos para o sistema de qualificações de Angola, proporcionado pelo restaurante pedagógico da escola, o Claustrum. Tratou-se do momento de Provas de Aptidão Profissional (PAP) dos alunos finalistas dos cursos profissionais Técnico/a de Cozinha/Pastelaria e Técnico/a de Restaurante/Bar.