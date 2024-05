Escola Superior de Saúde celebrou 51 anos com olhos postos no futuro Laboratório Experimental de Saúde

A sessão solene de comemoração do 51º aniversário da Escola Superior de Saúde de Santarém aconteceu na tarde do dia 16 de Maio no Auditório Professora Maria de Lurdes Asseiro. Durante a sessão foi assinado entre a autarquia e o Instituto Politécnico de Santarém o documento que cede à instituição de ensino superior os terrenos onde se situa a Escola Superior de Saúde. Foi assinado na mesma sessão o auto de consignação com a empresa Vomera-Bulding Solutions responsável pela construção do futuro Laboratório Experimental de Saúde. O prazo previsto da empreitada de acordo com o presidente do Politécnico de Santarém João Moutão é de um ano.

Nos discursos da sessão solene a directora da Escola Superior de Saúde, Hélia Dias destacou a oferta formativa do estabelecimento de ensino que permitiu atingir a marca de 607 estudantes inscritos. Hélia Dias aproveitou para relembrar a medalha de ouro do município de Santarém que a escola recebeu em Março do actual ano designando-a como um dos momentos mais significativos da existência da escola. O presidente da Câmara Municipal de Santarém Ricardo Gonçalves também fez referência à medalha atribuída pelo município, dizendo também que quanto mais crescer o Instituto Politécnico de Santarém mais cresce o concelho de Santarém e a região.

O professor e presidente da assembleia da escola, Joaquim Simões, afirmou em discurso que o impulso da submissão de proposta para uma nova licenciatura em fisioterapia reflecte uma vontade da escola em crescer. Em representação dos estudantes, Miguel Venda fez questão de sublinhar a liderança visionária tida pela direcção do estabelecimento de ensino superior. Houve tempo ainda para uma breve conferência conduzida pelo vice-presidente da Ordem dos Fisioterapeutas, Nuno Cordeiro com o título "Transições em saúde".

Após a sessão solene, o presidente do Politécnico de Santarém João Moutão e a directora Hélia Dias lançaram a primeira pedra da empreitada de alargamento das instalações da escola assinalando num momento simbólico o início da construção.

Notícia desenvolvida numa versão impressa de O MIRANTE