Já começou a segunda edição do Festival da Biosfera

O Festival da Biosfera decorre até domingo, 19 de Maio, com uma mostra gastronómica do peixe do rio e um encontro de vinhos da biosfera, animação nocturna e actividades equestres.

O segundo Festival da Biosfera, que inclui a ExpoÉgua, teve a sua abertura oficial ao final da tarde de quinta-feira, 16 de Maio, na tenda Sabores da Biosfera, no Largo do Arneiro, na Golegã, onde se encontra uma mostra gastronómica do peixe do rio e o encontro de vinhos da biosfera. O festival decorre até domingo, 19 de Maio, e pode ser esperada animação nocturna, showcookings, Concurso Nacional ExpoÉgua 2024, sábado, 18 de Maio, às 10h00, entre outras actividades equestres.

Discursaram o presidente da Câmara da Golegã, António Camilo, o vice-presidente da Câmara de Torres Novas, Luís Silva, em representação do presidente Pedro Ferreira, o presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, José Manuel Santos, o presidente da OngaTejo – Organização não governamental do Ambiente, enquanto entidade que preside à co-gestão da biosfera do Paul do Boquilobo, Mário Antunes, e o secretário de Estado da Agricultura, João Moura.

Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE.