Romaria a São Martinho é o ponto alto da ExpoÉgua na Golegã

Há duas décadas que a Romaria a São Martinho é um dos pontos altos do programa da ExpoÉgua, a segunda maior feira da Golegã, que este ano decorre de 16 a 19 de Maio. Com a presença de várias dezenas de pessoas, a tradicional romaria a cavalo pelos caminhos do concelho deu a conhecer, na sexta-feira, 17 de Maio, uma parte do seu património histórico e religioso.