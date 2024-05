Festival do Arroz Carolino anima Samora Correia este fim-de-semana

O Festival do Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas está a decorrer até domingo, 19 de Maio, em Samora Correia. Com entradas gratuitas, o certame tem como rei o arroz carolino produzido na região. Gastronomia, música, artesanato e espaço para as crianças fazem parte do programa do evento, organizado pela Câmara de Benavente com o apoio da Entidade de Turismo do Ribatejo.