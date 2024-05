José Quaresma regressa a Santarém para inaugurar exposição de pintura

“Meditando ao Luar com Braamcamp Freire” é o nome da exposição do artista escalabitano em exibição na Casa-Museu Anselmo Braamcamp Freire até 14 de Junho.

O artista plástico José Quaresma regressou à emblemática Casa-Museu Anselmo Braamcamp Freire, em Santarém, para inaugurar uma exposição de quadros da sua autoria. Durante a sua adolescência, o hoje professor da Faculdade de Belas Artes de Lisboa era visita assídua desse espaço para apreciar as obras de arte aí existentes, quando era aprendiz do mestre Américo Marinho.

“Meditando ao Luar com Braamcamp Freire” é o nome da exposição do artista escalabitano, que conta com obras expostas em três salas do palacete. Familiares e amigos marcaram presença na inauguração, que decorreu ao final da tarde de sexta-feira, 17 de Maio. As obras estão em exibição até 14 de Junho.