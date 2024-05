Castanheira do Ribatejo palco do Dia Municipal do Bombeiro

O Dia Municipal do Bombeiro decorreu dia 19 de Maio na Castanheira do Ribatejo. Na ocasião foi entregue à corporação da freguesia um novo Veículo Ligeiro de Combate a Incêndios, adquirido com apoio financeiro municipal no valor de 55 mil euros. Foram agraciados os bombeiros com 10,20 e 30 anos de serviço e no final da cerimónia realizou-se o desfile apeado e motorizado dos seis corpos de bombeiros do município, ao som da Banda de Música dos Bombeiros da Póvoa de Santa Iria.