Trail do Vale com a participação de 800 atletas

Cerca de 800 atletas participaram na 3ª edição do Trail do Vale, promovido pela Associação Recreativa e Cultural de Além da Ribeira, em Vale Venteiro, concelho de Tomar, no Domingo 19 de maio. A prova integrou um mini trail de 12km, um trail sprint de 17km e ainda uma trail principal de 32kms.

No final da prova, a organização fala em mais uma edição de sucesso onde todo o trabalho de meses foi compensado. A organização agradeceu também aos cerca de 70 voluntários que tornaram possível a realização de mais um evento e ainda a todos os parceiros e patrocinadores. Foi revelado ainda que a prova volta em 2025.