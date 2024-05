Momento alto da Feira de Maio em Azambuja é a homenagem ao campino

A centenária Feira de Maio está de regresso à vila de Azambuja, entre os dias 23 e 27 de Maio, com um programa diversificado que inclui actividades equestres, gastronomia, artesanato, concertos, desfile de tertúlias, largadas e corrida de toiros. Um dos momentos altos do certame é a homenagem ao campino Francisco Manuel Silva, mais conhecido por Xico das Várzeas, um dos que participa há mais anos na feira e que tem dedicado a sua vida à criação do toiro bravo. O momento solene, que acontece na manhã de domingo, 26 de Maio, pretende de igual forma reconhecer publicamente o valor de todos os campinos.

A inauguração da Feira de Maio decorreu na última quinta-feira, 23 de Maio, com a presença de autarcas, dirigentes associativos e muitos populares.