Cartaxo apresenta resultados de projecto pioneiro sobre felicidade nas escolas

Os agrupamentos de escolas do concelho do Cartaxo, Marcelino Mesquita e D. Sancho I de Pontével, estiveram envolvidos no primeiro estudo de caso da Europa integrado na iniciativa "Escolas felizes" da UNESCO, em parceria com o Centro de Transferência de Conhecimento da Universidade Autónoma de Lisboa. O número de inquiridos ultrapassou os 1.500, entre alunos, encarregados de educação, docentes e não-docentes de 12 escolas, tendo sido aplicados modelos com cerca de 75 variáveis. Na designada Gala Praça da Felicidade, assegurada inteiramente por alunos, foram apresentados os principais resultados que revelam que as escolas do Cartaxo são, em média, felizes em 3,8 numa escala de um (muito infeliz) a cinco (muito feliz).

Os alunos são felizes em 3,5 e o que melhor avaliam é “tenho amigos na escola” (4,3), “a escola dispõe de espaços para praticar desporto” (4,1), “a escola dispõe de espaços para estar ao ar-livre” (4,0), “existem actividades extracurriculares na escola” (4,0) e “a escola valoriza o desporto” (4,0). O que pior avaliam são os materiais de estudo, computadores, etc. (3,1), “a escola promove suficientes visitas de estudo” (3,0), “o bullying/violência entre colegas na escola é raro ou inexistente” (3,0), “a comida na escola é boa” (2,5) e “tenho aulas ao ar-livre, sem ser Educação Física” (2,1).

A gala, que decorreu a 23 de Maio no Centro Cultural do Cartaxo, foi conduzida pelos alunos Júlia Batista e João Gomes e contou com demonstrações de algumas das actividades que proporcionam felicidade nas escolas. Na opinião da vereadora com o pelouro da educação, Fátima Vinagre, “é o concretizar da priorização da felicidade na educação das nossas escolas”.

Notícia desenvolvida na próxima edição impressa de O MIRANTE.