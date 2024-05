Companhia de Teatro Templários enche o Cineteatro Paraíso

A Companhia de Teatro Templários apresentou no Cineteatro Paraíso em Tomar o espetáculo original “50 anos de liberdade?”, que levou cerca de 400 espectadores numa viagem no tempo com quase três horas. O espectáculo reuniu uma equipa com mais de 30 elementos, entre alunos dos 13 aos 20 anos provenientes das várias escolas, ciclos, áreas e cursos do Agrupamento de Escolas Templários e também duas alunas do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, acompanhados pela artista residente, por professores e artistas convidados.

Cerca de 80 personagens ocuparam o palco, os bastidores, a plateia e os corredores da sala nobre da cidade com o propósito de lembrar a História e homenagear todos os que resistiram e lutaram para conquistar a Liberdade de que hoje gozamos. E, finalmente, para propor uma reflexão sobre o tempo decorrido desde Abril de 1974; sobre o que ainda falta fazer para vivermos em democracia, liberdade, paz e igualdade plenas.



“50 anos de liberdade?”é uma criação colectiva desenvolvida ao longo do ano lectivo de 2023-24 envolvendo os estudantes de interpretação dramática e instrumentistas (cursos profissionais de música e artes do espetáculo), de professores e técnicos de teatro, português, história, dança e música, da artista residente (medida 3 do PDPSC), artistas convidados e todos os alunos que se vêm juntando à Companhia desde 2019.

Os tripulantes desta viagem foram: Afonso Gonçalves, Afonso Silva, Ana Francisca Santos, Ana Sofia Reis, Beatriz Ribeiro, Bruna Cortes, Carolina Alves, Catarina Santos, Célia Neto, Chandeep Kaur, Daniel Alcobia, Daniela Santos, Guilherme Freitas, Inês Cúrdia, Irina Rafael, Joana Carvalho, João Santos, Joel Nunes, José Lage, Júlia Ceríaco, Júlio Rosa, Liliana Mergulhão, Lúcia Gomes, Maria Inês Alves, Maria Morais, Mariana Carvalho, Miriam Guimarães, Mónica Oliveira, Pedro Chaves, Rodrigo Dias, Sandro Filipe, Sara Henriques e Yasmine Nunes. Destaque também para os que ajudaram antes, durante e depois da viagem: Ivo Fernandes, Clara Marchana, Juliana Barbosa, Laura André, Luana Mota, Luís Fernandes, Rúben Nunes, Shilá Fernandes e Ufolo Guimarães.