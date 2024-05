Associação de Ginástica de Santarém homenageia atletas, treinadores e juízes

A Associação de Ginástica de Santarém homenageou esta quarta-feira à noite, 29 de Maio, ginastas, treinadores, clubes e juízes na Gala da Ginástica que nãos e realizava desde a pandemia e que reuniu em Almeirim quase 500 pessoas. Esta gala decorreu numa altura em que a ginástica no distrito atingiu o recorde 1900 praticantes federados, quando há 10 anos eram cerca de 650, segundo revelou no jantar o presidente da associação, que reúne os clubes do distrito de Santarém e um do distrito de Évora, Victor de Sousa Varejão, o presidente mais antigo de uma associação de ginástica. A Associação de Ginástica de Santarém é também a segunda mais antiga do país, estando a comemorar 43 anos de existência.