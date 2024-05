Matilde Jesus é a vencedora do concurso A Escola tem Talento no Cartaxo

A Escola tem Talento, iniciativa organizada há uma década pelo Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo, reuniu este ano 14 talentos do quinto ao 12º ano no Centro Cultural do Cartaxo. Matilde Jesus, 17 anos, venceu com a interpretação de “Carta para Josefa, minha avó”, de José Saramago, Olívia Xu Xi Ian ficou em segundo com “Blue and white porcelain”, de Jay Chou, ao piano, e Carolina Abreu Matias em terceiro ao cantar “Riptide”, de Vance Joy, acompanhada da sua guitarra eléctrica.

A sala encheu-se na noite de 29 de Maio e cada bilhete vendido contribuiu para a alimentação de sete crianças num dia em Moçambique, através da APOIAR - Associação Portuguesa de Apoio a África.