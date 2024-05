Torres Novas espera mais de 80 mil visitantes na feira medieval

Torres Novas espera mais de 80 mil visitantes nos cinco dias da edição deste ano das “Memórias da História”, que decorre até domingo, 2 de Junho, sob o tema “A Carta de Feira de 1273”, envolvendo centenas de figurantes. O município salienta que o evento, que nos últimos 13 anos tem vindo a recuperar “os mais importantes momentos do passado de Torres Novas”, faz recuar o tempo no centro histórico da cidade, que se enche de festa e das cores e sons da época, envolvendo 40 companhias de animação de todo o país, com performances de teatro, música, dança e recriação histórica.

O MIRANTE esteve no primeiro dia da iniciativa e conta-lhe tudo na próxima edição impressa.