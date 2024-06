14º Festival Gastronómico do Caracol de Alcanena com adesão acima do esperado

O 14º Festival Gastronómico do Caracol de Alcanena, que decorre de 30 de Maio a 2 de Junho, no Pavilhão Multiusos, é organizado pela associação Juventude Amizade e Convívio de Alcanena. O certame que faz do caracol rei, está este ano a surpreender a organização que no primeiro dia chegou aos quase 150 quilos de caracol vendido. O Festival inovou na contratação de bandas, artesanato e entretenimento, e apostou também em novos pratos. Pizza de Caracol, Patanisca de Caracol e Paella de Caracol são algumas das variedades que se podem degustar.