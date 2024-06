Aldeias da freguesia de Alcanede competem no 1º Torneio de Futsal

O campo do Parque de Jogos de Alcanede recebeu ontem, 31 de Maio, o 1º Torneio de Futsal da Freguesia de Alcanede. Entre claques, adeptos fervorosos e carne assada no pão, não faltou a boa disposição de quem torcia pela sua equipa. Vestidos a rigor e de equipamento pronto para honrar a aldeia envergada ao peito, foram disputados quatro jogos na abertura do evento: GD Valverde vs ARC Alcanede, ACRD Xartinho vs AD PBM, ACDR Mosteirense vs AD Alcanede e ACR Aldeia de Além vs CD Viegas.

O torneio realiza-se durante todos os fins de semana até dia 16 de Junho, com a final e entrega de prémios marcada para o último dia do evento.