Alentejo e Ribatejo prontos para se dar a conhecer na BTL

As duas regiões estão prontas para se afirmar ainda mais no panorama turístico nacional

Festa na FIL na tarde de 6 de Junho apresentou o Alentejo e Ribatejo como o destino nacional convidado para a edição do próximo ano da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL). A cerimónia teve vários momentos e juntou algumas das principais personalidades do sector. Aqui ficam algumas das imagens do evento onde houve cantares alentejanos, a actuação do músico leiriense David Fonseca e do Grupo Etnográfico de Danças e Cantares de Alpiarça.