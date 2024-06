Nova Gráfica do Cartaxo faz 50 anos

A Nova Gráfica do Cartaxo comemorou a 1 de Junho os seus 50 anos de existência em ambiente de festa, que reuniu colaboradores, clientes, fornecedores e amigos. No evento, que decorreu na Quinta do Saraiva, foi prestada homenagem aos fundadores, Fernando Augusto Correia Caeiro e Mário Nuno Cardoso Gaivoto, este a título póstumo. Foram ainda homenageados os actuais gerentes e colaboradores pela sua resiliência nestes últimos anos.