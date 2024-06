EPRM vence 9.º grande corrida de carros movidos a energia solar

No dia 2 de Junho decorreu no Estádio Municipal de Rio Maior a 9.º Grande Corrida de Carros Movidos a Energia Elétrica. O evento foi organizado, pela primeira vez, pela Escola Profissional de Rio Maior em colaboração com a Equipa do VS SOLAR CHALLENGE.

Participaram neste evento 23 equipas vindas de várias partes do país e cerca de 30 elementos. O evento reuniu cerca de 300 pessoas no Estádio de Rio Maior.

A Equipa da EPRM participou com dois carros tendo ganho o 1.º lugar com o novo carro produzido para esta corrida e o 4.ºlugar com o carro que já havia participado na edição anterior.