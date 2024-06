IPSantarém festejou 45 anos e inaugurou residência para estudantes em Rio Maior

As novas instalações vão entrar em funcionamento no próximo ano lectivo, disponibilizando 122 camas.

O Instituto Politécnico de Santarém celebrou 45 anos de vida com uma cerimónia na Escola Superior de Desporto de Rio Maior cuja solenidade foi temperada com a animação de tunas académicas e momentos de dança. Após uma série de discursos, de homenagens a professores, antigos alunos e funcionários reformados, a tarde de 6 de Junho culminou com a inauguração da residência para estudantes. Um ponto alto a que já não assistiu o ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, por se estar em época de campanha para as eleições europeias.

A residência é um velho sonho tornado realidade, como referiram várias vozes. As novas instalações, benzidas pelo bispo de Santarém, D. José Traquina, vão entrar em funcionamento no próximo ano lectivo, disponibilizando 122 camas. Foram oito anos de muita luta e dedicação, como referiu o presidente de Politécnico de Santarém, João Moutão, professor que já foi também director da Escola de Desporto de Rio Maior. O responsável agradeceu a todos os que contribuíram para a concretização deste objectivo, nomeadamente antigos responsáveis pela escola e pelo politécnico, autarcas e deputados, muitos deles presentes nas cerimónias.