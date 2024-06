Noite de festa em Ourém com arraial e marchas populares

A noite de sexta-feira, 7 de Junho, foi de festa em Ourém com as marchas populares da Associação para a Promoção e Dinamização do Apoio à Família. O arraial popular decorreu no Centro Municipal de Exposições e contou com a presença de várias dezenas de pessoas. Para além das marchas populares, houve também quermesse, a habitual sardinhada e animação musical. Actuaram cinco marchas, quatro da Associação organizadora e uma marcha convidada.

A iniciativa contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Albuquerque.