Arquivo Distrital de Santarém comemora 50 anos de valorização do património da região

O MIRANTE acompanhou uma visita guiada ao Arquivo Distrital de Santarém, no âmbito do Dia Internacional dos Arquivos.

O Arquivo Distrital de Santarém comemora este ano meio século a trabalhar na salvaguarda, valorização e divulgação do património da região ribatejana. No âmbito do Dia Internacional dos Arquivos, que se assinala a 9 de Junho, O MIRANTE acompanhou uma visita ao arquivo distrital guiada pela directora do espaço, Leonor Lopes.

Com milhares de documentos paroquiais, notariais, judiciais e pessoais, o Arquivo Distrital de Santarém tem como documento mais antigo um pergaminho do ano de 1263 onde o rei de Portugal confirma o privilégio papal concedido ao Convento de Santa Clara de Santarém.

