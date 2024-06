Azambuja recebeu com emoção famílias avieiras no Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo

Dos mais novos aos mais experientes, que chegaram em embarcações, a 10.ª edição do Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo espelhou devoção a Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo.

A vila da Azambuja, em especial a comunidade ribeirinha do concelho, uniu-se para receber a procissão fluvial com a imagem de Nossa Senhora dos Avieiros no âmbito do X Cruzeiro Religioso e Cultural do Tejo.

Dezenas de populares acompanharam o momento da entrada do cortejo na Vala do Esteiro da Azambuja. O cortejo seguiu depois desde a Praça da Touros até à Igreja Matriz, onde teve lugar uma oração de saudação a Nossa Senhora dos Avieiros e do Tejo.