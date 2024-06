Cor e juventude nos festejos populares em Amiais de Baixo

A Casa do Povo de Amiais de Baixo celebra o 10 de Junho com a organização de festejos populares que vão contar com a participação de muitos jovens. Com a primeira Color Fun Walk & Run a percorrer as ruas de Amiais de Baixo na tarde de 8 de Junho, miúdos e graúdos partilharam alegria com quem se cruzavam, fazendo da vila uma autêntica tela de pintura.

Os festejos contam com quatro dias de muita animação, reunindo de 7 a 10 de Junho iniciativas como torneios de videojogos, matraquilhos, jogo da malha, caminhadas, petiscos, entre outras.