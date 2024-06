Footkart Cup juntou centenas de jogadores dos 6 aos 14 anos

O torneio de futebol jovem do Footkart juntou centenas de crianças e adolescentes no estádio municipal em Almeirim, em dezenas de jogos, com 19 clubes do distrito de Santarém, mas também de outras zonas como Leiria e Algarve. O torneio decorreu entre os dias 8 e 10 de Junho, envolvendo dezenas de pais de jogadores do clube.