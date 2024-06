Presidente da República regressou à Feira Nacional de Agricultura com o primeiro-ministro

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, estiveram de visita à Feira Nacional de Agricultura esta quinta-feira, 13 de Junho, para entregar as insígnias de membro-honorário da Ordem do Mérito Empresarial (classe agrícola) ao Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), entidade que organiza o certame. Seguiu-se uma visita a todo o recinto e houve tempo para selfies e beijinhos.

O Chefe de Estado referiu ser um ano especial por se celebrar os 70 anos da Feira do Ribatejo, 60 da Feira Nacional de Agricultura e 30 de actividade do CNEMA. Recorde-se que à semelhança de anos anteriores, Marcelo Rebelo de Sousa inaugurou a Feira Nacional de Agricultura, no sábado passado, mas este ano numa visita rápida por motivos de agenda.