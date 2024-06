A Vila da Marmeleira está em festa até dia 21 de Julho

Na Vila da Marmeleira decorre até dia 21 de Julho, na praça do antigo mercado, um conjunto de actividades de lazer e de cultura. Dia 22 de Junho a abertura do bar será pelas 18 horas e decorre a Noite Branca com Paulo Holandês & Friends pelas 22 horas. Na funzone poderá ser visto o jogo de futebol Holanda-França pelas 20 horas.

A Tasquinha do Lagar estará presente na praça, com música chillout ambiente, com um espaço de lazer, com funzone com ecrã especial e com um bar, todos os fins-de-semana, e em mais alguns dias, que será comemorado com manjericos, uma sardinhada e música portuguesa.

A Praça da Vila contará com diversas actividades, também organizadas pela Tasquinha do Lagar, desde a visualização da grande maioria dos jogos do Euro 2024 e música ao vivo.

As actividades da Praça da Vila são um modo de dinamização e apoio ao desenvolvimento local, com a participação e envolvência educacional e cultural, refere a Casa do Povo de Vila da Marmeleira que as organiza. “Pretende-se fomentar o gosto e o interesse pela interacção social entre as várias comunidades, de várias línguas diferentes, da freguesia, arredores e do concelho”, conclui a nota da organização, acrescentando que o projecto conta com a colaboração da União das Freguesias de Marmeleira e Assentiz, das Produções Fixe, Unipessoal Lda, bem como de outras associações e pessoas individuais que querem partilhar ideias e vontades com a comunidade.