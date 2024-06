InsectERA promoveu showcooking inovador com insectos

Durante a Feira Nacional de Agricultura 2024 (FNA 24), a Agenda Mobilizadora InsectERA surpreendeu os visitantes com duas sessões de showcooking, destacando o uso inovador de insectos na gastronomia. Os eventos contaram com a participação de escolas de culinária e vinhos de alta qualidade. No dia 11 de Junho, a Escola Profissional do Vale do Tejo, representada pelos chefs José Pereirinha e Bruno Povas, liderou a primeira sessão. Com o apoio da Quinta do Arrobe, os chefs apresentaram um menu sofisticado que começou com uma tosta de tenébrio com lombo de bacalhau, harmonizada com o vinho Quinto Elemento reserva arinto 2018. O prato principal foi um arré de cordeiro com crosta de insecto (acheta domesticus), acompanhado pelo vinho Mensagem Reserva 2018. Para a sobremesa, foi servido um delicado cannoli de tenébrio, complementado pelo vinho Oculto Branco 2020.

No dia 14 de Junho, foi a vez da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril encantar o público. Com vinhos fornecidos pela Quinta da Ribeirinha, a degustação começou com uma maionese de insecto acompanhada de flat bread integral, servida com o vinho Vale de Lobos Sauvignon Blanc Reserva 2023. Em seguida, foram oferecidas barritas de cereais de insectos com pêssegos grelhados, requeijão biológico, avelãs caramelizadas e agave com alfazema, harmonizadas com o espumante branco Vale de Lobos Grande Reserva Brut Nature 2018.

O encerramento ficou por conta das panquecas de tenébrio com fruta sazonal macerada em vinho do Porto e canela, acompanhadas do vinho Vale de Lobos Pinot Noir Reserva 2022.

Estas sessões de showcooking destacaram-se não só pela inovação culinária, mas também pela proposta de sustentabilidade, promovendo o uso de insectos como uma alternativa proteica.



InsectERA destaca fertilizante orgânico de insectos

A Feira Nacional de Agricultura foi palco de diversas inovações no sector da bioindústria, tais como o fertilizante orgânico derivado de insecto, conhecido como frass. Este produto, proveniente da biodigestão de subprodutos agro-industriais pelas larvas de insectos, foi o centro das atenções no workshop InFrass, organizado pela Agromais no âmbito da Agenda Mobilizadora InsectERA, com apoio do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O frass é reconhecido pelas propriedades sustentáveis e circulares, sendo altamente eficiente na nutrição de plantas e solos devido à sua riqueza em matéria orgânica e micronutrientes. Este fertilizante natural possui a capacidade de regenerar a vida no solo, promovendo uma agricultura mais sustentável e ecológica.

Durante o workshop, o professor Ivã Lopes, especialista em frass da Swedish University of Agricultural Sciences, apresentou uma visão técnica aprofundada sobre as vantagens deste produto. No uso da palavra explicou como o frass actua no solo e nas plantas, além de fornecer orientações sobre a aplicação correcta para maximizar os resultados.

O evento também promoveu um debate enriquecedor com a participação de João Porto e Diogo Sepúlveda, da Sogrape, e Marco Soares, da ADP Fertilizantes. A discussão abordou os desafios e as estratégias necessárias para que o frass possa entrar no mercado e estabelecer-se como uma alternativa viável aos fertilizantes convencionais.

Regina Menino, do INIAV, partilhou experiências dos ensaios realizados com o fertilizante orgânico derivado de Insecto da mosca soldado negro, produzido pela EntoGreen.



Personalidades políticas visitaram stand InsectERA na FNA

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, conheceram, dia 13 de Junho, a Agenda InsectERA no expositor da Feira Nacional da Agricultura, em Santarém. Diogo Palha ofereceu o número um da revista InsectERA ao Presidente da República. Já a presença de Luís Montenegro permitiu reforçar o pedido feito de prorrogação do prazo de execução da Agenda. O secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, visitou o mesmo espaço no dia seguinte, tendo ficado a conhecer os objectivos da Agenda Mobilizadora.