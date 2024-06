Festas da Cidade do Cartaxo com palco maior e artistas de relevo nacional

As Festas da Cidade do Cartaxo estão a decorrer ao redor da Praça de Toiros da cidade até domingo, 23 de Junho. Na inauguração dos festejos, na quinta-feira, 20 de Junho, foram destacadas as melhorias no segundo ano de parceria entre junta de freguesia e câmara municipal, nomeadamente no tamanho do palco e nos artistas, com a fadista Sara Correia a actuar na sexta-feira, 21 de Junho, às 22h00.



Outra das melhorias foi o aluguer de casas de madeira para as associações trabalharem com melhores condições, estando representadas mais de uma dezena. A inauguração contou com a animação itinerante dos Tintus Brass Brand, composta por artistas da terra, e distribuição de sardinha assada ao longo da principal artéria da cidade, a Rua Batalhoz, pelos comerciantes locais. Existe ainda um espaço de artesanato que pode ser visitado na Galeria José Tagarro.