Exposição na Casa dos Cubos homenageia primeiro fotógrafo de Tomar

A inauguração da exposição “Tipographia Photographia” e o lançamento do quarto volume dos Cadernos Culturais Nabantinos decorreu sábado, 22 de Junho, na Casa dos Cubos em Tomar. O evento contou com a presença de Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, de António Ventura, do Centro de Estudos de Fotografia de Tomar, e do investigador António Camponês, entre outras personalidades.

A iniciativa está integrada nas comemorações dos 190 de anos do nascimento de António da Silva Magalhães, primeiro fotógrafo de Tomar.