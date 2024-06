Jovens músicos actuaram na Gala dos Pequenos Grandes Artistas em Benavente

Cerca de 50 alunos da escola de música do “Estúdio ETC e tal” tocaram e cantaram, dia 22 de Junho, na XXII Gala dos Pequenos Grandes Artistas no Cine-Teatro de Benavente.

O público aplaudiu um repertório recheado de grandes êxitos. O espectáculo iniciou-se com a banda da escola de música, com jovens a tocar bateria, baixo, voz e guitarras, seguindo-se actuações individuais de crianças ao piano. A receita do espectáculo reverteu a favor do Centro de Recuperação Infantil de Benavente.